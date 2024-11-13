Бюджетный «кореец» вернулся к нам по параимпорту, но цена пока не очень-то в «бюджете»

Новый Kia Seltos с турбомотором 1.4 продают в России от 3,3 млн рублей

В Россию вернулся обновленный Kia Seltos 2024 года, и теперь в продаже появилась версия с турбированным двигателем 1.4 литра.

Kia Seltos

Этот вариант привлекает внимание своей мощностью в 140 л.с. и роботизированной коробкой передач. Такой Kia Seltos в комплектации Premium Edition предлагают в автосалоне Санкт-Петербурга по цене 3 301 033 рублей.

В комплектации Premium Edition предусмотрено солидное оснащение для безопасности и комфорта. Это подушки для водителя и пассажиров, боковые подушки и оконные шторки, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, контроля слепых зон и многое другое. Среди электронных помощников — антиблокировочная система, помощь при торможении и старте на подъеме.

Для удобства водителя и пассажиров автомобиль оснащен климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, передними и задними парктрониками и возможностью дистанционного запуска двигателя. Внутри — кожаный салон, панорамная крыша и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Мультимедийная система включает ЖК-экран, поддержку навигации, голосовое управление, а также беспроводную зарядку и USB-разъемы. Для тех, кто предпочитает менее мощные, но более экономичные варианты, доступна версия с атмосферным двигателем 1.5 литра (115 л.с.), вариатором и ценой 3 391 860 рублей.

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Источник: Speedme