Бюджетный «кореец» вернулся к нам по параимпорту, но цена пока не очень-то в «бюджете»
В Россию вернулся обновленный Kia Seltos 2024 года, и теперь в продаже появилась версия с турбированным двигателем 1.4 литра.
Этот вариант привлекает внимание своей мощностью в 140 л.с. и роботизированной коробкой передач. Такой Kia Seltos в комплектации Premium Edition предлагают в автосалоне Санкт-Петербурга по цене 3 301 033 рублей.
В комплектации Premium Edition предусмотрено солидное оснащение для безопасности и комфорта. Это подушки для водителя и пассажиров, боковые подушки и оконные шторки, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, контроля слепых зон и многое другое. Среди электронных помощников — антиблокировочная система, помощь при торможении и старте на подъеме.
Для удобства водителя и пассажиров автомобиль оснащен климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, передними и задними парктрониками и возможностью дистанционного запуска двигателя. Внутри — кожаный салон, панорамная крыша и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Мультимедийная система включает ЖК-экран, поддержку навигации, голосовое управление, а также беспроводную зарядку и USB-разъемы. Для тех, кто предпочитает менее мощные, но более экономичные варианты, доступна версия с атмосферным двигателем 1.5 литра (115 л.с.), вариатором и ценой 3 391 860 рублей.
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Источник: Speedme