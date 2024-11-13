В России создадут платформу для производства автомобилей: сколько на это потратят

Разработка автомобильной платформы в России обойдется в 87,8 млрд рублей

В ближайшие несколько лет институту Минпромторга РФ ФГУП «НАМИ» выделят 87,8 млрд рублей госсредств на разработку отечественной модульной платформы для производства автомобилей. Комитет ГД по бюджету и налогам одобрил данную поправку в проект бюджета на недавнем заседании.

На проект будет выделена субсидия в размере 25,6 млрд руб. в 2025 и 2026 годах и 36,6 млрд руб. казна направит на разработку платформы в 2027 году. Предполагается, что деньги направят по нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Это средства, перераспределенные из резерва бюджета на нужды нацпроектов.

9 ноября директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский сообщил, что в РФ планируют разработать единую модульную платформу для машин гольф-класса, среднего и бизнес-класса. Разработкой в основном будет заниматься ФГУП «НАМИ».

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Источник: РБК