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Причины, почему не стоит зимой долго прогревать машину

Родионов: длительный прогрев машины увеличивает износ двигателя и расход топлива

Многие водители продолжают использовать народные методы для «утепления» машин. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов развеял распространенные мифы о зимней эксплуатации автомобилей.

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В России правила дорожного движения запрещают стоянку автомобиля с работающим двигателем в жилых зонах более пяти минут. Он рекомендует соблюдать это правило не только из-за требований закона, но и потому, что это оптимальный срок для прогрева двигателя.

Эксперт отметил, что длительный прогрев увеличивает расход топлива и способствует ускоренному износу двигателя. При температуре ниже минус10 градусов достаточно прогревать машину около двух минут, а при минус 20 — не более пяти минут.

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Родионов также подчеркнул, что зимой расход топлива возрастает еще по ряду причин.

Зимой увеличивается нагрузка на электронику, что, в свою очередь, повышает нагрузку на двигатель. Кроме того, водители часто возят с собой дополнительные грузы, такие как лопаты, щетки, тёплую одежду и другие вещи, что увеличивает сопротивление движению.

Снежная каша и лед на дороге создают дополнительные трудности, увеличивая нагрузку на ходовую часть. Низкое давление в шинах, возникающее из-за холода, по его мнению, также способствует большему расходу топлива.

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Особое внимание эксперт уделил установке неправильной защиты радиатора, например, полностью закрывающих его картонок. Это может блокировать поступление воздуха к охлаждающей жидкости и привести к перегреву и повреждению радиатора.

Современные автомобили оснащены термостатами и датчиками температуры, которые контролируют тепловой режим двигателя и салона, поэтому дополнительная защита радиатора в них не требуется.

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Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 55
16.11.2024 
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