В Тюмени маршрутка проехала на красный и врезалась в Renault Duster

В Тюмени в аварии пострадали пассажиры маршрутного такси

ДТП произошло в Тюмени накануне вечером на Червишевском тракте на выезде из села Комарово. Уточняется, что водитель автобуса ГАЗ проехал перекресток на красный свет светофора и въехал в Renault Duster. Автомобиль от удара улетел в кювет.

Известно, что в маршрутке ехали пятеро пассажиров, двое из них (женщины 29 и 68 лет) пострадали. В 2024 году 63-летний водитель маршрутки с сорокалетним стажем вождения четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим и даст оценку тому, как соблюдались, в частности, правила организации пассажирских перевозок.

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Источник: Госавтоинспекция Тюменской области