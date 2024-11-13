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В Тюмени маршрутка проехала на красный и врезалась в Renault Duster

В Тюмени в аварии пострадали пассажиры маршрутного такси

ДТП произошло в Тюмени накануне вечером на Червишевском тракте на выезде из села Комарово. Уточняется, что водитель автобуса ГАЗ проехал перекресток на красный свет светофора и въехал в Renault Duster. Автомобиль от удара улетел в кювет.

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Известно, что в маршрутке ехали пятеро пассажиров, двое из них (женщины 29 и 68 лет) пострадали. В 2024 году 63-летний водитель маршрутки с сорокалетним стажем вождения четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим и даст оценку тому, как соблюдались, в частности, правила организации пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Госавтоинспекция Тюменской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 28
13.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22