#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

В Подмосковье 14-летний подросток устроил гонку с полицией

В Бутово школьники на каршеринге пытались сбежать от Росгвардии

12 ноября в подмосковном поселке Дрожжино на территории ЖК «Бутово парк 2» произошла полицейская погоня. Прямо по дворовым проездам полицейским пришлось преследовать машину каршеринга, в которой, как выяснилось позже, находились четверо подростков. Сообщается, что экипаж Росгвардии заметил подростков в машине, те увидели, что ими заинтересовались – и бросились наутек.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Но удрать им не удалось: уже после скоростного заезда по дворам наперегонки с машиной полиции, на выезде на улицу, где события могли бы принять драматичный оборот, дорогу отчаянным тинейджерам преградили сразу два автомобиля. По всей видимости, водители заметили неладное – и решили помочь остановить слишком резвую каршеринговую машину.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Источник сообщает, что находившийся за рулем 14-летний парень захотел убежать, после чего полицейский уложил его на асфальт. Вскоре на место прибыл экипаж ДПС, и любителей приключений вместе со школьными рюкзаками увезли в отдел. Подростки могли взять машину в аренду, воспользовавшись аккаунтом взрослого. Ситуация грозит серьезными штрафами. В МВД говорят, что родителей привлекут к ответственности, подростков инспекторы ПДН поставят на учет, а ситуации будет дана правовая оценка.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Комсомольская правда, НЕ ПОВЕРИШЬ!

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 216
13.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0