Проект об увеличении срока ремонта по ОСАГО собираются серьезно доработать

Госдума пропишет все случаи, когда требуется увеличить срок ремонта по ОСАГО

Госдума рассмотрела законопроект, который предлагает увеличить максимальный срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. «За рулем» писал, что законопроект был одобрен в первом чтении, но депутаты решили серьезно его доработать.

Основная проблема заключается в том, что страховщики получат право проводить ремонт в течение 45 дней независимо от того, нужно ли заказывать запасные части. От этого пострадают владельцы автомобилей: они долго не смогут использовать свои машины или, вместо того чтобы ремонтировать, согласятся на страховую выплату, которая будет рассчитана с учетом износа деталей и не покроет ущерб.

Комитет по финансовому рынку считает, что законопроект требует доработки – это следует из заключения на информационном ресурсе нижней палаты парламента.

Следует точно прописать, в каких случаях страховщики смогут увеличивать срок ремонта, чтобы учесть интересы и страховщиков, и владельцев автомобилей, которые пострадали в ДТП.

То есть, увеличение срока будет действовать только, если возникнут соответствующие обстоятельства.

В итоге Госдума приняла законопроект в первом чтении, но с рекомендацией дальнейшей доработки и уточнения, которые должны появиться ко второму чтению документа.

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Источник: sozd.duma.gov.ru