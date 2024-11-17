Тест на лося этот BMW прошел необычным способом — что это было?

Лось ворвался в салон BMW и растоптал два редких автомобиля

Известный тест на лося оценивает, как автомобиль ведет себя в чрезвычайной ситуации, например, избегая гигантского, смертельно опасного животного посреди дороги.

Но на выходных несколько BMW подверглись другому виду лосиного теста, когда один большой самец ворвался в автосалон подержанных машин Schmiedmann Sweden, специализирующийся на BMW.

Инцидент произошел, когда генеральный директор салона Виктор Эртегрен остановился у здания, чтобы поставить свой катер на зиму. Находясь рядом, он услышал внутри шум и пошел посмотреть, думая, что зашел грабитель.

Вместо этого Эртегрен увидел, как огромный лось прошел мимо него в гараж. Он тут же спрятался, опасаясь, что животное напугано и нападет на него. К счастью, этого не произошло, поэтому Эртегрен достал телефон и начал снимать.

На видео лось встает на задние лапы и бьет передними копытами по капоту свежеокрашенного BMW 850i, который был почти полностью восстановлен для клиента, что нанесло серьезный ущерб. Лось помял BMW, проделал дыру в передней панели и поцарапал краску. Он также повредил одну из машин сотрудников Эртегрена.

Хотя Эртегрен и расстроен, он все же рад, что ни животное, ни люди не пострадали. Лось в конце концов «завершил оценку» двух классических BMW, прежде чем покинуть салон, пересек оживленное шоссе и исчез в лесу.

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Источник: Motor1