#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
17 ноября
Гусеничный грузовик Урал — он мог проехать везде!
На видео показали суперпроходимый гусеничный...
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
17 ноября
Kia представит на автошоу в Лос-Анджелесе 5 новинок
На автосалоне в Лос-Анджелесе Kia покажет...
Интерьер Hyundai Venue
17 ноября
Эксперты назвали самый смертельно опасный автомобиль
Кроссовер Hyundai Venue признан «самым...

Тест на лося этот BMW прошел необычным способом — что это было?

Лось ворвался в салон BMW и растоптал два редких автомобиля

Известный тест на лося оценивает, как автомобиль ведет себя в чрезвычайной ситуации, например, избегая гигантского, смертельно опасного животного посреди дороги.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Но на выходных несколько BMW подверглись другому виду лосиного теста, когда один большой самец ворвался в автосалон подержанных машин Schmiedmann Sweden, специализирующийся на BMW.

Рекомендуем
Убийца Toyota Land Cruiser: известны цена и подробности о новом внедорожнике BYD

Инцидент произошел, когда генеральный директор салона Виктор Эртегрен остановился у здания, чтобы поставить свой катер на зиму. Находясь рядом, он услышал внутри шум и пошел посмотреть, думая, что зашел грабитель.

Вместо этого Эртегрен увидел, как огромный лось прошел мимо него в гараж. Он тут же спрятался, опасаясь, что животное напугано и нападет на него. К счастью, этого не произошло, поэтому Эртегрен достал телефон и начал снимать.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

На видео лось встает на задние лапы и бьет передними копытами по капоту свежеокрашенного BMW 850i, который был почти полностью восстановлен для клиента, что нанесло серьезный ущерб. Лось помял BMW, проделал дыру в передней панели и поцарапал краску. Он также повредил одну из машин сотрудников Эртегрена.

Хотя Эртегрен и расстроен, он все же рад, что ни животное, ни люди не пострадали. Лось в конце концов «завершил оценку» двух классических BMW, прежде чем покинуть салон, пересек оживленное шоссе и исчез в лесу.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 3
17.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0