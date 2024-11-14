#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

Эти машины с пробегом россияне опасаются покупать

Эксперт Головань назвал пять автомобилей, которые покупатели обходят стороной

Некоторые б/у авто стоимостью до 1 млн рублей россияне стараются не покупать, рассказал директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом «Рольф» Игорь Головань.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он пояснил, что самой непопулярной б/у машиной стала Lada Vesta в версии рестайлинг 2022-2024 гг. За текущий год удалось реализовать 11 таких машин, в среднем они хранятся более одного года.

Рекомендуем
Почему ломается китайский вариатор для Весты – детальный разбор

На второй строчке Mitsubishi ASX I рестайлинг (продано 24 экземпляра). Среднее время на реализацию машины составляет 91 день.

На третьей позиции BMW 1-й серии II поколения (20 штук, 87 дней).

Также эксперт назвал Renault Sandero II рестайлинг (16 машин, 72 дня) и Suzuki SX4 I рестайлинг (43 штуки, 72 дня).

Mitsubishi ASX
Lada Vesta
BMW 1-й серии
Renault Sandero
Suzuki SX4

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ | Mitsubishi | BMW | Renault | Suzuki
Количество просмотров 24
14.11.2024 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ | Mitsubishi | BMW | Renault | Suzuki
Поделиться:
Оцените материал:
0