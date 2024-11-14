Эти машины с пробегом россияне опасаются покупать

Эксперт Головань назвал пять автомобилей, которые покупатели обходят стороной

Некоторые б/у авто стоимостью до 1 млн рублей россияне стараются не покупать, рассказал директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом «Рольф» Игорь Головань.

Он пояснил, что самой непопулярной б/у машиной стала Lada Vesta в версии рестайлинг 2022-2024 гг. За текущий год удалось реализовать 11 таких машин, в среднем они хранятся более одного года.

На второй строчке Mitsubishi ASX I рестайлинг (продано 24 экземпляра). Среднее время на реализацию машины составляет 91 день.

На третьей позиции BMW 1-й серии II поколения (20 штук, 87 дней).

Также эксперт назвал Renault Sandero II рестайлинг (16 машин, 72 дня) и Suzuki SX4 I рестайлинг (43 штуки, 72 дня).

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: «Российская газета»