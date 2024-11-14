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7-местный «японец» дешевле «китайца» — сколько стоит и что с оснащением

На рынок России завезли 7-местные компактвэны Toyota Veloz по цене от ₽ 3,3 млн

При всем многообразии ассортимента автомобилей из Китая, на авторынке России не хватает практичных семейных компактвэнов, сочетающих в себе все лучшее от минивэна и кроссовера. Альтернативу может составить 7-местная Toyota Veloz – эта японская машина поставляется к нам по альтернативным каналам. В настоящее время на одном из классифайдов цена за такой компактвэн стартует от 3,25 млн. рублей.

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Для сравнения: китайские кроссоверы с 7-местным салоном стоят дороже, в частности, Chery Tiggo 8 Pro Max без учета скидок обойдется минимум в 3,3 млн рублей, за Geely Okavango просят от 3,65 млн. рублей, а за Jaecoo J8 – 4,49 млн. рублей

При этом за 3,25 млн. рублей покупатель новой Toyota Veloz 2023 года выпуска получит включенный в эту цену ЭПТС, уплаченный утильсбор, СБКТС и остальные документы, необходимые для постановки авто на учет.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

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Другие продавцы предлагают аналогичный компактвэн за 3,5 млн рублей и 3,99 млн рублей. Все машины оснащены атмосферником объемом 1,5 л мощностью 106 л.с., работающим в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Расход топлива в среднем 5-7 литров на 100 км.

Veloz является «люксовой» версией более популярного компактвэна Toyota Avanza. Но у первого более агрессивный дизайн, удлиненный до 4475 мм кузов, колеса увеличенного диаметра и более богатое оснащение.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Wikimedia
Количество просмотров 23
14.11.2024 
Фото:Depositphotos | Wikimedia
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