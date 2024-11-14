Водитель погиб, спасаясь из горящей машины: подробности трагедии

Водитель на Кубани погиб под колесами машины, спасаясь из своего горящего авто

В Курганинском районе водителя сбила иномарка, когда тот спасался из горящего автомобиля. Уточняется, что 36-летний житель Курганинского района следовал по дороге «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная» за рулем ВАЗа.

Во время движения произошло возгорание автомобиля. Водитель остановился, ему удалось выбраться из горящей машины, но его сбил встречный Renault. От полученных травм водитель умер на месте ДТП.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю