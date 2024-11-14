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Водитель погиб, спасаясь из горящей машины: подробности трагедии

Водитель на Кубани погиб под колесами машины, спасаясь из своего горящего авто

В Курганинском районе водителя сбила иномарка, когда тот спасался из горящего автомобиля. Уточняется, что 36-летний житель Курганинского района следовал по дороге «Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная» за рулем ВАЗа.

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Во время движения произошло возгорание автомобиля. Водитель остановился, ему удалось выбраться из горящей машины, но его сбил встречный Renault. От полученных травм водитель умер на месте ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
14.11.2024 
Фото:Depositphotos
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