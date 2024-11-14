Легенду отечественного автопрома можно взять в аренду — объясняем условия

Обновленную Волгу с АКП теперь можно арендовать в каршеринге

Модернизированные модели отечественной Волги доступны в классическом прокате сроком от одного дня. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Ситидрайв».

ГАЗ-3102 уже доступен для аренды в Москве, а ГАЗ-24 в ближайшее время появится в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что Волги обновили внутри и снаружи, машины получили АКП, японский двигатель, есть bluetooth-аудиосистема, климат-контроль.

Интерьер ГАЗ-24 Волга

Волги можно арендовать для поездок на 250 км от города аренды. Забрать автомобиль можно на спецпарковке в Москве или в аэропорту Пулково в Петербурге, а также заказать доставку на любой адрес в обеих столицах.

«Классические автомобили имеют свои особенности управления, поэтому мы устанавливаем строгие ограничения на прокат Волг и проводим инструктаж. Так мы стремимся обеспечивать безопасность водителей ретро-машин и других участников движения», – подчеркнул генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.

Арендой ретромашин смогут воспользоваться водители, старше 28 лет, со стажем вождения не менее 10 лет после обязательного инструктажа, уточнили в компании.

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Источник: Ситидрайв