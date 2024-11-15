Подвели итоги розыгрыша лайфхаков для автомобилистов
«За рулем» назвал победителей розыгрыша лайфхаков для автомобилистов
Мы завершили конкурс «Лайфхаков для автомобилистов» в Телеграм и подвели его итоги.
Победителем, по версии редакции, стал подписчик, приславший лайфхак о том, как поменять ремень ГРМ на Ford Fiesta. Он получит видеорегистратор Digma FreeDrive 404 MIRROR DUAL.
Победителем, выбранным генератором случайных чисел, оказался другой наш подписчик, который прислал лайфхак о замене прикипевшего тормозного диска. Ему достанется видеорегистратор Digma FreeDrive 530.
Следующий розыгрыш уже совсем скоро. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Хотите поделиться своим лайфхаком? Присылайте его через наш бот-предложку в Телеграм. Лучшие из них мы публикуем на сайте.
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«За рулем»
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15.11.2024
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