Подвели итоги розыгрыша лайфхаков для автомобилистов

«За рулем» назвал победителей розыгрыша лайфхаков для автомобилистов

Мы завершили конкурс «Лайфхаков для автомобилистов» в Телеграм и подвели его итоги.

Победителем, по версии редакции, стал подписчик, приславший лайфхак о том, как поменять ремень ГРМ на Ford Fiesta. Он получит видеорегистратор Digma FreeDrive 404 MIRROR DUAL.

Победителем, выбранным генератором случайных чисел, оказался другой наш подписчик, который прислал лайфхак о замене прикипевшего тормозного диска. Ему достанется видеорегистратор Digma FreeDrive 530.

Следующий розыгрыш уже совсем скоро. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Хотите поделиться своим лайфхаком? Присылайте его через наш бот-предложку в Телеграм. Лучшие из них мы публикуем на сайте.