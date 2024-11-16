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Интерьер AC 378 GT by Zagato
16 ноября
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Эксклюзивная реплика с пробегом менее 10 тыс. км уйдет с молотка: таких всего 10 штук

Один из 10 редких суперкаров AC 378 GT от Zagato выставили на аукцион SBX Cars

Редчайший суперкар 378 GT, разработанный итальянским ателье Zagato при участии британской компании AC, продают на аукционе SBX Cars. Автомобиль выпущен ограниченной партией всего в 10 экземпляров.

AC 378 GT by Zagato
AC 378 GT by Zagato
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Коллекционер, пожелавший остаться инкогнито, выставил суперкар на продажу, потому что у него «слишком много автомобилей». Поэтому он хочет, чтобы владением такого уникального экземпляра мог насладиться кто-нибудь еще из любителей коллекционных марок.

AC 378 GT by Zagato
AC 378 GT by Zagato

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Дебют 378 GT планировался в 2009 году под названием Perana Z-One, но запуск модели отложили из-за финансового кризиса. Первый AC 378 GT Zagato собрали в 2012 году, последний – в 2013 году. Выставленный на торги экземпляр как раз собрали в последний год производства, его пробег составляет 9897 километров. На аукционе за него могут выручить не менее 180 тысяч долларов (почти 18 млн рублей).

Интерьер AC 378 GT by Zagato
Интерьер AC 378 GT by Zagato

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AC 378 GT Zagato отличается легким композитным кузовом и базируется на стальной трубчатой пространственной раме. Под капотом суперкара стоит мотор LS V8 от General Motors объемом 6,2 л с турбонаддувом, в связке с ним работает 6-ступенчатая МКП, задний привод. Разгон до «сотни» занимает 4 секунды, а максимальная скорость достигает до 300 км/ч. Состояние купе описывают как исключительное.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:SBX Cars
Количество просмотров 3
16.11.2024 
Фото:SBX Cars
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