Повышенный уровень масла может сильно навредить мотору

Эксперт Константинов назвал 5 проблем из-за превышения уровня масла в двигателе

Повышенный уровень масла в моторе может стать причиной серьезных неполадок, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

Он пояснил, что излишек масла повышает давление в системе, из-за чего возможны утечки через сальники и прокладки. Масло может попасть в цилиндры, отметил специалист.

Опасно, когда уровень масла превышает норму на 10–15 мм и более. В таком случае масло начинает контактировать с вращающимися частями коленчатого вала, что грозит вспениванием и нарушением смазки, износу подшипников и вкладышей. Если уровень превышает норму на 20 мм и более, риск повреждений двигателя заметно увеличивается, рассказал Контантинов.

Также при избытке масло в большем объеме попадает в камеры сгорания, на свечи и клапаны, что уменьшает эффективность работы мотора и ускоряет износ его составляющих.

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Источник: Газета.Ru