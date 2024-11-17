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Срок службы бензонасоса можно продлить: названы простые правила

Автоэксперт Пономарев перечислил 4 способа продления срока службы бензонасоса

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал, что соблюдение нескольких правил позволит продлить жизнь бензонасоса.

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Так, не следует допускать езды с пустым баком, лучше не снижать уровень топлива ниже четверти от всего объема. Насос охлаждается посредством бензина, а его дефицит приводит к нагреву элементов, увеличению трения и уменьшению ресурса детали.

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Также лучше не заправляться на неизвестных АЗС, на которых может быть некачественное дешевое топливо. В низкосортном бензине содержатся примеси, плохо влияющие на работу мотора.

Фильтры глубокой и тонкой очистки следует менять каждые 20 тыс. км пробега. При их загрязнении увеличивается нагрузка на насос и из-за этого он прослужит меньше.

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Перепады температур приводят к попаданию влаги в систему. Например, в зимнее время вода замерзает и закрывает доступ бензина в цилиндры. Чем меньше топлива в баке, тем больше там воздуха. При этом эксперт еще раз отметил, что не следует ездить с пустым баком.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 14
17.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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