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Минивэны, школьные и туристические автобусы — производитель расширяет линейку

Соллерс готовит к выпуску в 2024-2025 годах сразу 13 новых моделей

Автопроизводитель «Соллерс» намерен наладить производство 13 новых моделей в период с 2024 по 2025 годы. Об этом рассказал директор по продажам и маркетингу группы «Соллерс» Марат Шарапов в ходе презентации новой продукции.

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«Мы в этот год и в следующий запустим 13 новых автомобилей», – уточнил топ-менеджер.

В частности, в сегменте LCV планируется выпуск моделей Atlant XL и Atlant SF. Старт продаж первой запланирован на сентябрь 2025 года, а второй – в мае будущего года. Уже в декабре 2024 года на рынок выйдет новое семейство среднетоннажных автомобилей Sollers TR, в него войдут четыре модели.

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В первом квартале 2025 года начнутся продажи междугороднего автобуса SA6 и туристического автобуса SA9. Кроме того, в «Соллерсе» анонсировали планы начать производство городского автобуса SE9 и школьного автобуса.

Продажи 5-дверного минивэна SP7 запланированы на сентябрь следующего года. В сегменте пикапов ожидаются модели ST8 и ST9 – их продажи начнутся в январе и июле 2025 года соответственно.

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Источник: ТАСС

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Фото:Эрик Романенко/ТАСС
Количество просмотров 17
15.11.2024 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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