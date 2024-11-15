«Китайцев» любят: 60% россиян считают, что они хорошо представлены в России

Эксперты выяснили, что россиян привлекает в авто из КНР дизайн и технологичность

Автомобили от китайского автопрома привлекают россиян новационным дизайном и техническими характеристиками. В ходе проведенного опроса оператором каршеринга «Делимобиль» респонденты отметили экстерьер (90%) и 69% указали на оснащение.

Также 60% участников опроса выразили уверенность, автомобили из Китая достойно представлены на авторынке России, а 44% пользователей каршеринга имеют опыт аренды таких автомобилей.

При этом 40% респондентов ответили отрицательно на вопрос – планируют ли они в ближайшее время покупать личный автомобиль. В экспертном сообществе предположили, что на это желание купить автомобиль негативно влияют растущие расходы по его обслуживанию. Но нашлись и те, кто рассматривает приобретение авто (32%), причем в качестве покупки рассматриваются именно машины из КНР.

Владельцы «китайца» склонны выбирать модель с аналогичными характеристиками, а те, кто задумывается о покупке после поездок на каршеринге, тоже готовы купить авто из Китая. Среди россиян самыми популярность получили марки Haval, Chery и Geely, эти же модели чаще всего встречаются в каршеринге.

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Источник: iz.ru