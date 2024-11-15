Когда автомобилю требуется более частая замена масла

Автоэксперт Лолуа перечислил пять условий для сокращения интервала замены масла

Моторное масло нужно менять раз в полгода или по достижении пробега в пять тысяч километров, сообщил руководитель школы механиков компании «Рольф» Амиран Лолуа. При этом он отметил, что интервал замены масла равен 10 тыс. километров, но есть исключения из этого правила. Рекомендуется менять масло каждые 5 тыс. километров или шесть месяцев в случае особых режимов, пояснил специалист.

Так, более частая замена необходима на автомобилях, которые долго работают на холостом ходу. Счетчик пробега стоит, а двигатель работает долгое время на одном из самых неблагоприятных режимов.

Также чаще менять масло нужно при частых коротких поездках на расстояния менее 8 км в холодное время года. В таких условиях присадки интенсивнее работают, поэтому масло быстрее теряет свойства.

Длительная быстрая езда также пагубно сказывается на масле. Детали мотора подвергаются большим температурным нагрузкам и масло быстрее теряет свои свойства.

Еще одним условием является езда на машине с прицепом или по пыльным дорогам, отметил специалист. В обоих случаях нагрузка на мотор, а следовательно, и на его смазку, растет, пояснил он.

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Источник: Газета.Ru