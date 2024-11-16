Водителям приготовили приятный сюрприз по части ОСАГО, значительно упрощающий жизнь

Сервис для ремонта автомобиля по ОСАГО можно будет выбирать самостоятельно

Скоро россияне смогут самостоятельно выбирать сервис для ремонта своих автомобилей после ДТП.

Центральный банк России поддержал эту инициативу, что может значительно изменить подход к ремонту автомобилей и повысить комфорт для автовладельцев.

На сегодняшний день владельцы автомобилей сталкиваются с определенными ограничениями при выборе сервисного центра для ремонта. Как правило, страховщики направляют клиентов только в те СТО, с которыми у них заключены договора. Это создает ряд проблем, особенно в условиях, когда сроки поставки запчастей могут затягиваться, а некоторые станции техобслуживания отказываются от выполнения ремонта из-за нехватки материалов или загруженности.

По словам Ильи Смирнова, директора департамента страхового рынка ЦБ, такая ситуация ограничивает права автомобилистов и снижает качество предоставляемых услуг. С одной стороны, это обеспечивает страховщикам контроль над качеством ремонта, но с другой — лишает клиентов свободы выбора и возможности обратиться в более подходящий для них сервис.

Однако стоит отметить, что при выборе сторонней станции техобслуживания страховая компания не будет нести ответственность за качество выполненных работ в течение 30 дней. Это означает, что, если возникнут какие-либо проблемы с ремонтом, клиенту придется решать их самостоятельно, что может вызвать дополнительные сложности.

Кроме того, 12 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение предельного срока восстановительного ремонта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Инициаторами этого законопроекта стали сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.

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Источник: Известия