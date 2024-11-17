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Достойный конкурент Лэнд Крузеру и вот почему: появились подробности о новом BYD Leopard 8

Опубликованы живые фотографии и подробности о новом внедорожнике BYD Leopard 8

В последние годы китайская автомобильная промышленность уверенно завоевывает внимание мирового рынка, и одним из ярких представителей этого движения стал новый внедорожник BYD Leopard 8, также известный как Fang Cheng Bao 8. Этот автомобиль, длиной 5,2 метра, обещает стать настоящим конкурентом таких гигантов, как Toyota Land Cruiser, благодаря своим выдающимся характеристикам и современным технологиям.

BYD Leopard 8
BYD Leopard 8
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BYD Leopard 8 впечатляет своими габаритами и агрессивным дизайном. Его длина в 5,2 метра придает автомобилю внушительный вид, а высокий клиренс делает его подходящим для любых дорожных условий. С максимальным дорожным просветом в 310 мм, который достигается благодаря адаптивной системе подвески DiSus-P, этот внедорожник способен преодолевать серьезные препятствия на бездорожье. Углы въезда и съезда составляют 34 и 35 градусов.

BYD Leopard 8
BYD Leopard 8

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Система подвески DiSus-P обеспечивает не только высокий клиренс, но и отличную управляемость. В обычных настройках подвески клиренс составляет 220 мм, что также является весьма достойным показателем.

Салон Leopard 8 наполнен современными технологиями. Внутри автомобиля установлены три дисплея: 12,3-дюймовая ЖК-панель приборов, 17,3-дюймовый дисплей для водителя и 12,3-дюймовый сенсорный экран для переднего пассажира. Кроме того, внедорожник оснащен 50-дюймовым проекционным дисплеем дополненной реальности, который значительно улучшает взаимодействие водителя с информационно-развлекательной системой.

Интерьер BYD Leopard 8
Интерьер BYD Leopard 8

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Особое внимание стоит уделить глубоким интеграциям с мобильными телефонами Huawei. Leopard 8 поддерживает технологию UWB (Ultra Wideband), что позволяет использовать смартфон как ключ к автомобилю. Безопасность является одним из приоритетов BYD Leopard 8. Автомобиль оснащен 14 подушками безопасности и поддерживает систему помощи водителю ADS 3.0.

Под капотом Leopard 8 скрывается мощная параллельная подключаемая гибридная система с 2-литровым двигателем внутреннего сгорания и двумя электродвигателями, которая в сумме выдает до 737 л.с.

Цена стартует с 52 500 долларов.

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Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 13
17.11.2024 
Фото:CarNewsChina
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