Mazda рассказала, почему седан Mazda 6 больше не выпускается

Mazda отказалась от производства седанов из-за популярности кроссоверов на рынке

В начале года японская компания Mazda приняла решение прекратить производство своего популярного седана Mazda6 в Японии.

Основной причиной, по которой Mazda решила остановить выпуск Mazda6, стала изменяющаяся динамика рынка. С каждым годом спрос на седаны продолжает снижаться, в то время как популярность кроссоверов и внедорожников растет. В ответ на эти изменения Mazda объявила о планах сосредоточиться на производстве больших кроссоверов с рядными шестицилиндровыми двигателями.

Тем не менее, надежда на возвращение Mazda6 не угасла. Кохей Шибата, менеджер программы Large Product Group Mazda, в недавнем интервью австралийскому журналу Drive отметил, что компания не закрывает двери для выпуска новой заднеприводной Mazda6. Он подчеркнул, что, если спрос на седаны начнет расти, это может стать стимулом для возобновления производства. Шибата также отметил, что многие журналисты и автолюбители высказывают желание увидеть новую модель, но текущее состояние рынка делает это решение сложным.

Интересно отметить, что в это время Mazda запускает новую модель — EZ-6, которая во многом основана на китайском автомобиле Changan Shenlan SL03.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Motor1