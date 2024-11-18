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В 2025 году в России появится новый полноразмерный рамный внедорожник

Соллерс выпустит рамный внедорожник с бензиновым и с дизельным моторами

Российский автопроизводитель Sollers внезапно удивил целой россыпью новинок, и некоторые из них поступят в продажу уже в следующем году.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Среди них стоит обратить внимание на полноразмерный рамный внедорожник, который собираются выпускать как с бензиновым мотором, так и с дизелем.

В представленной презентации компании говорилось, что это будет семиместный автомобиль с двухлитровым турбомотором, мощностью около 200 л.с., и 8-ступенчатым гидроавтоматом.

Заявлены электронные системы безопасности и помощи водителю, правда, без конкретики.

Фото с презентации Соллерса
Фото с презентации Соллерса

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Таким образом, компания стремится заполнить нишу, возникшую после ухода западных производителей. Ведь пикапы подходят далеко не всем: кому-то важно иметь возможность добраться в труднодоступные места, сохранив при этом комфорт.

О старте продаж перспективной новинки пока ничего не известно, было сказало лишь «следите за нашими новостями».

Кроме того, компания Sollers представила городской фургон SF1, который должен стать серьезным конкурентом популярной Lada Largus.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
Количество просмотров 10
18.11.2024 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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