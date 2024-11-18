Страховщики заверили, что все цены в каталоге ОСАГО высчитывают с учетом рынка

В РСА объяснили принцип формирования средней цены на запчасти в каталоге ОСАГО

При формировании стоимости автозапчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО всегда учитывается рыночная цена компонентов. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Именно это предусмотрено единой методикой, утвержденной Банком России, в которой содержится подробное описание порядка обработки первичных ценовых источников, и этот порядок строго соблюдается», – уточнили в пресс-службе.

На основе средних цен в каталоге на сайте РСА страховые компании рассчитывают стоимость ремонта по ОСАГО, на его основе формируются и предложения страховых компаний автосервисам, выполняющим ремонт, и водителям для выплаты компенсации.

Отмечается, что для каждой конкретной марки автомобилей производителем установлены определенные номера для каталогов, и справочник сформирован именно по ним, а не по названиям запчастей, бытующим среди автовладельцев.

Методика оценки стоимости запчасти предусматривает определение размера ущерба, причиненного в результате ДТП с учетом конкретного региона, поэтому цены в справочнике меняются в зависимости от этого в том числе. Весной 2024 года в каталоге запчастей появился «базовый» регион – Приморский край, до этого стоимость для всей РФ считали по московским ценам.

«По каждой из ценовых позиций, имеющихся в справочнике, РСА всегда готов дать информацию о том, как сформирована цена той или иной запчасти в справочнике, которая должна быть использована при расчете возмещения по ОСАГО», – пояснили в РСА.

Напомним, ранее Национальный автомобильный союз (НАС) обвинил РСА в занижении стоимости запчастей в каталоге для ремонта по ОСАГО.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru