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Страховщики заверили, что все цены в каталоге ОСАГО высчитывают с учетом рынка

В РСА объяснили принцип формирования средней цены на запчасти в каталоге ОСАГО

При формировании стоимости автозапчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО всегда учитывается рыночная цена компонентов. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

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«Именно это предусмотрено единой методикой, утвержденной Банком России, в которой содержится подробное описание порядка обработки первичных ценовых источников, и этот порядок строго соблюдается», – уточнили в пресс-службе.

На основе средних цен в каталоге на сайте РСА страховые компании рассчитывают стоимость ремонта по ОСАГО, на его основе формируются и предложения страховых компаний автосервисам, выполняющим ремонт, и водителям для выплаты компенсации.

Отмечается, что для каждой конкретной марки автомобилей производителем установлены определенные номера для каталогов, и справочник сформирован именно по ним, а не по названиям запчастей, бытующим среди автовладельцев.

Методика оценки стоимости запчасти предусматривает определение размера ущерба, причиненного в результате ДТП с учетом конкретного региона, поэтому цены в справочнике меняются в зависимости от этого в том числе. Весной 2024 года в каталоге запчастей появился «базовый» регион – Приморский край, до этого стоимость для всей РФ считали по московским ценам.

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«По каждой из ценовых позиций, имеющихся в справочнике, РСА всегда готов дать информацию о том, как сформирована цена той или иной запчасти в справочнике, которая должна быть использована при расчете возмещения по ОСАГО», – пояснили в РСА.

Напомним, ранее Национальный автомобильный союз (НАС) обвинил РСА в занижении стоимости запчастей в каталоге для ремонта по ОСАГО.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 14
18.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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