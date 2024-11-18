Штрафы за нарушения ПДД поднимут

В России повысят штрафы за нарушение ряда ПДД с 1 января

С 1 января 2025 года в РФ могут увеличить штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), подготовленный Правительством.

Согласно документу, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности вырастет с 1000 до 1500 рублей. За управление авто в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление под воздействием алкоголя штраф поднимут с 30 000 до 45 000 рублей. Аналогичные изменения коснутся штрафа за отказ от медосвидетельствования.

Диапазоны штрафов за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков также ожидают изменения: с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга будут введены наибольшие размеры санкций. Станут выше штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за движение крупногабаритных транспортных средств.

Санкции за нанесение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД изменятся с 2500-5000 рублей до 3700-7500 рублей, а за причинение вреда средней тяжести – с 10 000-20 000 рублей до 15 000-30 000 рублей.

Что касается условий оплаты штрафов, то вместо нынешних 50% от суммы на протяжении 20 дней возможно будет выплачивать 75% от суммы, но уже в течение 30 дней.

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Источник: Ведомости