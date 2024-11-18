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Эти автомобили подешевели/подорожали в России в ноябре

В ноябре 13 брендов изменили цены на автомобили в России

В первой половине ноября 13 марок авто, которые официально представлены в России, пересмотрели цены на свои машины. Уточняется, что наибольшее количество моделей подорожало у бренда Geely, многие комплектации получили одинаковую ценовую прибавку. Наиболее заметно выросли цены на базовые версии.

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Так, на 57,2-130,2 тыс. рублей в зависимости от комплектации вырос в цене кроссовер Atlas. Cityray прибавил 57,2-118,2 тыс. рублей, Coolray – от 57,2 тыс. до 73,2 тыс. рублей. Также выросла стоимость моделей Monjaro, Preface и Emgrand.

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Найден аналог Chery Tiggo 8 — он дешевле на 1 млн рублей

Компания Chery снизила цены на седан Arrizo 8, кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и полноприводные версии Tiggo 8 Pro Max. Переднеприводные модификации автомобиля стали дороже на 90 тыс. рублей.

Также выросли в цене все кроссоверы Exeed, внедорожники Tank 300 и Tank 500, все комплектации кроссовера Omoda C5, кроссоверы марок Knewstar 001, Belgee и полностью модельный ряд Sollers. Снизились цены на машины бренда SWM.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
18.11.2024 
Фото:Depositphotos
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