Эти автомобили подешевели/подорожали в России в ноябре

В ноябре 13 брендов изменили цены на автомобили в России

В первой половине ноября 13 марок авто, которые официально представлены в России, пересмотрели цены на свои машины. Уточняется, что наибольшее количество моделей подорожало у бренда Geely, многие комплектации получили одинаковую ценовую прибавку. Наиболее заметно выросли цены на базовые версии.

Так, на 57,2-130,2 тыс. рублей в зависимости от комплектации вырос в цене кроссовер Atlas. Cityray прибавил 57,2-118,2 тыс. рублей, Coolray – от 57,2 тыс. до 73,2 тыс. рублей. Также выросла стоимость моделей Monjaro, Preface и Emgrand.

Компания Chery снизила цены на седан Arrizo 8, кроссоверы Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и полноприводные версии Tiggo 8 Pro Max. Переднеприводные модификации автомобиля стали дороже на 90 тыс. рублей.

Также выросли в цене все кроссоверы Exeed, внедорожники Tank 300 и Tank 500, все комплектации кроссовера Omoda C5, кроссоверы марок Knewstar 001, Belgee и полностью модельный ряд Sollers. Снизились цены на машины бренда SWM.

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Источник: Автостат