У таксистов появится шанс продолжить работу в службе перевозок — готовят поправки

Почти 400 тысяч таксистов рискуют лишиться работы из-за отсутствия полиса ОСГОП

Только 240 тысяч владельцев машин, работающих в такси, оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), остальные 400 тысяч не имеют этого документа и могут лишиться работы. Такую статистику обнародовали в Российском союзе автостраховщиков (РСА) по состоянию на 14 ноября 2024 года.

При этом закон обязывает всех водителей, включенных в реестр такси – а их более 620 тысяч человек, до 1 ноября текущего года оформить ОСГОП. Отмечается, что большинству таксистов невыгодно оформлять полис, действие которого длится год. Дело в том, что некоторые работают один-два месяца.

«Статистика говорит о том, что они ждут до последнего. Уже наступило 1 ноября, и вот они потянулись заключать договоры ОСГОП. На 9 сентября было заключено 57,5 тыс. договоров, на 14 октября – 103 тыс., на 30 октября – 147 тыс. и на 14 ноября – 240 тыс.», – рассказал заместитель председателя комитета РСА по правовым вопросам Михаил Порватов.

В Госдуме РФ предлагают скорректировать условия заключения договоров ОСГОП. Таким образом, у водителей появится возможность приобретать краткосрочные полисы со сроком действия от 10 дней.

Соответствующий законопроект 28 октября внесли в Госдуму председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и член комитета Николай Цед. В настоящее время документ готовится к первому чтению.

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Источник: pnp.ru