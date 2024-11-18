#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
18 ноября
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
Эксперт Трушкова перечислила самые надежные...
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
18 ноября
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
20 современных электробусов вышли на маршруты в...
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
18 ноября
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
В Карелии в аварии с микроавтобусом пострадали...

У таксистов появится шанс продолжить работу в службе перевозок — готовят поправки

Почти 400 тысяч таксистов рискуют лишиться работы из-за отсутствия полиса ОСГОП

Только 240 тысяч владельцев машин, работающих в такси, оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), остальные 400 тысяч не имеют этого документа и могут лишиться работы. Такую статистику обнародовали в Российском союзе автостраховщиков (РСА) по состоянию на 14 ноября 2024 года.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

При этом закон обязывает всех водителей, включенных в реестр такси – а их более 620 тысяч человек, до 1 ноября текущего года оформить ОСГОП. Отмечается, что большинству таксистов невыгодно оформлять полис, действие которого длится год. Дело в том, что некоторые работают один-два месяца.

Рекомендуем
Найден аналог Chery Tiggo 8 — он дешевле на 1 млн рублей
«Статистика говорит о том, что они ждут до последнего. Уже наступило 1 ноября, и вот они потянулись заключать договоры ОСГОП. На 9 сентября было заключено 57,5 тыс. договоров, на 14 октября – 103 тыс., на 30 октября – 147 тыс. и на 14 ноября – 240 тыс.», – рассказал заместитель председателя комитета РСА по правовым вопросам Михаил Порватов.

В Госдуме РФ предлагают скорректировать условия заключения договоров ОСГОП. Таким образом, у водителей появится возможность приобретать краткосрочные полисы со сроком действия от 10 дней.

Соответствующий законопроект 28 октября внесли в Госдуму председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и член комитета Николай Цед. В настоящее время документ готовится к первому чтению.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: pnp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 14
18.11.2024 
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0