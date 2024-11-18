#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
18 ноября
Названы самые надежные машины с дизельным двигателем
Эксперт Трушкова перечислила самые надежные...
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
18 ноября
Новые электробусные маршруты запустили в четырех округах Москвы
20 современных электробусов вышли на маршруты в...
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
18 ноября
В Карелии автобус с людьми перевернулся на крышу: что известно о ДТП
В Карелии в аварии с микроавтобусом пострадали...

После рестайлинга этот пикап сможет буксировать грузы до 3,5 тонн — выход в 2025 году

Mazda готовит к выпуску обновленный 188-сильный пикап BT-50 2025 года

Новая версия Mazda BT-50 2025 года порадует поклонников обновлением. Акцент сделан на внешние изменения: автомобиль получил светодиодные фары, новую радиаторную решетку и бампер с аэродинамичными элементами, улучшающий обтекаемость.

Mazda BT-50
Mazda BT-50
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В цветовой гамме появились новые оттенки Red Earth Metallic и Sailing Blue Metallic, а задняя дверь украшена рельефным рисунком и светодиодным освещением. Кроме того, автомобиль оснащен уникальными легкосплавными дисками, подчеркивающими его внедорожный имидж.

Рекомендуем
Найден аналог Chery Tiggo 8 — он дешевле на 1 млн рублей

В салоне установлен сенсорный экран диагональю 9 дюймов с инновационными кнопками, а также 7-дюймовый экран с допвозможностями. Система мультимедиа обеспечивает поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Интерьер салона отделан кожей и замшей, а в более эксклюзивных комплектациях есть оригинальные декоративные элементы и логотип BT-50 на подголовниках.

Безопасность водителю и пассажирам Mazda BT-50 обеспечат инновационные системы Traffic Jam Assist, Rear Cross Traffic Braking и адаптивный круиз-контроль. Отличительной особенностью является USB-порт у заднего зеркала – он облегчает установку видеорегистратора.

Интерьер Mazda BT-50
Интерьер Mazda BT-50

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

BT-50 оснащен мощным турбодизелем объемом 3,0 л мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Благодаря такому силовому агрегату автомобиль способен буксировать грузы массой до 3,5 т. Стартовая цена на рынке Австралии составляет 23 тыс. долларов (порядка 2,299 млн рублей по текущему курсу).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Mazda
Количество просмотров 9
18.11.2024 
Фото:Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda BT-50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв