После рестайлинга этот пикап сможет буксировать грузы до 3,5 тонн — выход в 2025 году

Mazda готовит к выпуску обновленный 188-сильный пикап BT-50 2025 года

Новая версия Mazda BT-50 2025 года порадует поклонников обновлением. Акцент сделан на внешние изменения: автомобиль получил светодиодные фары, новую радиаторную решетку и бампер с аэродинамичными элементами, улучшающий обтекаемость.

Mazda BT-50

В цветовой гамме появились новые оттенки Red Earth Metallic и Sailing Blue Metallic, а задняя дверь украшена рельефным рисунком и светодиодным освещением. Кроме того, автомобиль оснащен уникальными легкосплавными дисками, подчеркивающими его внедорожный имидж.

В салоне установлен сенсорный экран диагональю 9 дюймов с инновационными кнопками, а также 7-дюймовый экран с допвозможностями. Система мультимедиа обеспечивает поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Интерьер салона отделан кожей и замшей, а в более эксклюзивных комплектациях есть оригинальные декоративные элементы и логотип BT-50 на подголовниках.

Безопасность водителю и пассажирам Mazda BT-50 обеспечат инновационные системы Traffic Jam Assist, Rear Cross Traffic Braking и адаптивный круиз-контроль. Отличительной особенностью является USB-порт у заднего зеркала – он облегчает установку видеорегистратора.

Интерьер Mazda BT-50

BT-50 оснащен мощным турбодизелем объемом 3,0 л мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Благодаря такому силовому агрегату автомобиль способен буксировать грузы массой до 3,5 т. Стартовая цена на рынке Австралии составляет 23 тыс. долларов (порядка 2,299 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: 32cars.ru