Отечественный универсал ворвался в топ лидеров рынка, обогнав Chery и Haval
Универсал Lada Largus еще на 45-й неделе года вошел в топ-10 лучших автомобилей рынка России, а спустя неделю улучшил позиции, поднявшись в топ-5 модельного рейтинга. Такими данными по итогам 46-й недели поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».
Согласно данным аналитиков, за период с 11 по 17 ноября текущего года на рынке России реализовали 971 универсал Lada Largus. Такие показатели позволило отечественной модели занять достойное четвертое место среди самых продаваемых легковых автомобилей в стране.
Неделей раньше Lada Largus занимала восьмую позицию, выше находятся модели: Lada Granta (3319 шт.), Lada Vesta (1755 шт.) и китайский Haval Jolion (1355 шт.). Далее в топ-10 наиболее популярных моделей вошли: Chery Tiggo 4 PRO, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Belgee X50, Chery Tiggo 7 PRO Max и Haval M6. Объемы продаж этих моделей варьируются от 630 до 950 автомобилей. В целом по итогам прошлой недели в России продано 25,7 тыс. новых легковых машин – на 5,5% меньше, чем за предыдущую неделю.
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Источник: autostat.ru