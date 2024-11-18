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Отечественный универсал ворвался в топ лидеров рынка, обогнав Chery и Haval

Автостат: Lada Largus вошла в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России

Универсал Lada Largus еще на 45-й неделе года вошел в топ-10 лучших автомобилей рынка России, а спустя неделю улучшил позиции, поднявшись в топ-5 модельного рейтинга. Такими данными по итогам 46-й недели поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

Lada Largus
Lada Largus
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Согласно данным аналитиков, за период с 11 по 17 ноября текущего года на рынке России реализовали 971 универсал Lada Largus. Такие показатели позволило отечественной модели занять достойное четвертое место среди самых продаваемых легковых автомобилей в стране.

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Неделей раньше Lada Largus занимала восьмую позицию, выше находятся модели: Lada Granta (3319 шт.), Lada Vesta (1755 шт.) и китайский Haval Jolion (1355 шт.). Далее в топ-10 наиболее популярных моделей вошли: Chery Tiggo 4 PRO, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Belgee X50, Chery Tiggo 7 PRO Max и Haval M6. Объемы продаж этих моделей варьируются от 630 до 950 автомобилей. В целом по итогам прошлой недели в России продано 25,7 тыс. новых легковых машин – на 5,5% меньше, чем за предыдущую неделю.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 21
18.11.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+23