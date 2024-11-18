Названа дата начала продаж нового семейного кроссовера российской сборки

«Авилон»: новый кроссовер Москвич 8 будет стоить от 2,8 до 3 млн рублей

Новый кроссовер Москвич 8 поступит в продажу в четвертом квартале текущего или начале 2025 года, рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Москвич 8

Он предположил, что модель окажется на втором месте по объему продаж после Москвича 3. К конкурентам нового кроссовера Петров отнес Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max.

Москвич 8

Он добавил, что предварительно новинка будет стоить от 2,8 млн до 3 млн рублей в зависимости от оснащения.

Москвич 8 – это 7-местный кроссовер с размерами 4 824х1870х1756 мм. Автомобиль отличает массивная решетка радиатора со светодиодной оптикой. В машине есть цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Кроссовер оснащен бензиновым мотором GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

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Источник: Автостат