Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?
Пока это лишь анонс: в производство Москвич 8 пойдет ближе к концу года.
Это самый крупный автомобиль в будущей гамме завода: длина – 4,8 метра, колесная база – 2830 мм. По сути, это аналог таких кроссоверов, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
В основе своей это JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus). Впервые кроссовер появился в 2020 году и уже претерпел модернизацию.
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Большой кузов позволил разместить три ряда сидений – это семиместный кроссовер. Таких машин на нашем рынке не так уж много.
А вот по части технической начинки никаких откровений: турбомотор 1.5 GDI мощностью 174 л. с., 7‑ступенчатый робот с двумя сцеплениями и только передний привод. Конечно, хотелось бы иметь и полный привод, но слов из песни не выкинешь: привод только на передние колеса. И клиренс не рекордный – всего 170 мм. Это скорее вместительный семейный автомобиль, нежели покоритель грунтовых дорог.
Когда и почем
Москвич в последнее время пересмотрел свою ценовую политику – и это правильно. Прозрачный прайс-лист, без дополнительных условий вроде кредита и трейд-ина. Да и цены вполне вменяемые. Как только их объявили, дилеры за месяц распродали весь застоявшийся склад машин 2023 года выпуска.
В продаже Москвич 8 появится в конце года, поэтому о ценах говорить рано. Могу лишь предположить, что начальную цену постараются уложить в 2,5 млн рублей.
Локализация
Скорее всего, сборку Москвича 8 начнут крупноузловым методом. Пока не будет понятен реальный спрос, нет смысла затевать полноценное производство.
А вот под Москвич 3 уже готов полный цикл – со сваркой и окраской кузовов, включая окраску бамперов и все сборочные операции.
Уже смонтирована и работает новая часть сварочной линии, на которой свариваются крупные элементы: из Китая приходят отдельно передняя и задняя части пола, сваренные боковины кузова, крыша и все навесные элементы. На Москвиче все эти крупные узлы свариваются в главном кондукторе, а затем готовые кузова провариваются по всем точкам в полностью автоматическом режиме.
После этого – окраска, включая полную подготовку поверхности, нанесение катафорезного грунта, базового слоя и лака. Окраску ведут в пять цветов. Коррозионная и антигравийная защита – существенно лучше, чем на машинах крупноузловой сборки, которые окрашивались в Китае.
Что дальше
Следующий этап – освоение полного цикла сварки (начиная с мелких элементов) с закупкой кузовных панелей у российских поставщиков.
Дальнейшие решения об углублении локализации на Москвиче будут принимать в зависимости от фактического рыночного расклада. Если, например, спрос будет смещаться в сторону Москвича 6, значит его тоже переведут на мелкий узел. А может быть и Москвич 8 локализуют. Как станет известно – непременно вам расскажу.
- Первый тест интересного китайского кроссовера тут.
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