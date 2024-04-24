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Длина «восьмерки» – 4824 мм; ширина — 1870 мм; высота — 1756 мм; колесная база — 2830 мм. Клиренс – 170 мм.
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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Главред «За рулем» разузнал подробности о семиместном кроссовере Москвич 8

Пока это лишь анонс: в производство Москвич 8 пойдет ближе к концу года.

Это самый крупный автомобиль в будущей гамме завода: длина – 4,8 метра, колесная база – 2830 мм. По сути, это аналог таких кроссоверов, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

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В основе своей это JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus). Впервые кроссовер появился в 2020 году и уже претерпел модернизацию.

Длина «восьмерки» – 4824 мм; ширина — 1870 мм; высота — 1756 мм; колесная база — 2830 мм. Клиренс – 170 мм.
Длина «восьмерки» – 4824 мм; ширина — 1870 мм; высота — 1756 мм; колесная база — 2830 мм. Клиренс – 170 мм.

7 мест

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

Большой кузов позволил разместить три ряда сидений – это семиместный кроссовер. Таких машин на нашем рынке не так уж много.

А вот по части технической начинки никаких откровений: турбомотор 1.5 GDI мощностью 174 л. с., 7‑ступенчатый робот с двумя сцеплениями и только передний привод. Конечно, хотелось бы иметь и полный привод, но слов из песни не выкинешь: привод только на передние колеса. И клиренс не рекордный – всего 170 мм. Это скорее вместительный семейный автомобиль, нежели покоритель грунтовых дорог.

Москвич 8 – аналог таких кроссоверов, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
Москвич 8 – аналог таких кроссоверов, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Когда и почем

Новый кроссовер от 2,998 млн рублей: красивый! А на чем китайцы сэкономили?

Москвич в последнее время пересмотрел свою ценовую политику – и это правильно. Прозрачный прайс-лист, без дополнительных условий вроде кредита и трейд-ина. Да и цены вполне вменяемые. Как только их объявили, дилеры за месяц распродали весь застоявшийся склад машин 2023 года выпуска.

В продаже Москвич 8 появится в конце года, поэтому о ценах говорить рано. Могу лишь предположить, что начальную цену постараются уложить в 2,5 млн рублей.

«Восьмерка», пожалуй, интереснее, чем Москвич 5.
«Восьмерка», пожалуй, интереснее, чем Москвич 5.

Локализация

Скорее всего, сборку Москвича 8 начнут крупноузловым методом. Пока не будет понятен реальный спрос, нет смысла затевать полноценное производство.

Москвич 8 – это JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus) с нашими эмблемами.
Москвич 8 – это JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus) с нашими эмблемами.

Спрос на эту модель взлетел после падения цен

А вот под Москвич 3 уже готов полный цикл – со сваркой и окраской кузовов, включая окраску бамперов и все сборочные операции.

Уже смонтирована и работает новая часть сварочной линии, на которой свариваются крупные элементы: из Китая приходят отдельно передняя и задняя части пола, сваренные боковины кузова, крыша и все навесные элементы. На Москвиче все эти крупные узлы свариваются в главном кондукторе, а затем готовые кузова провариваются по всем точкам в полностью автоматическом режиме.

В салоне Москвича 8 – семь мест.
В салоне Москвича 8 – семь мест.

После этого – окраска, включая полную подготовку поверхности, нанесение катафорезного грунта, базового слоя и лака. Окраску ведут в пять цветов. Коррозионная и антигравийная защита – существенно лучше, чем на машинах крупноузловой сборки, которые окрашивались в Китае.

Москвич 8 – семейный автомобиль.
Москвич 8 – семейный автомобиль.

Что дальше

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Следующий этап – освоение полного цикла сварки (начиная с мелких элементов) с закупкой кузовных панелей у российских поставщиков.

Дальнейшие решения об углублении локализации на Москвиче будут принимать в зависимости от фактического рыночного расклада. Если, например, спрос будет смещаться в сторону Москвича 6, значит его тоже переведут на мелкий узел. А может быть и Москвич 8 локализуют. Как станет известно – непременно вам расскажу.

  • Первый тест интересного китайского кроссовера тут.
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За РулемКадаков Максим
Фото:«Москвич»
Количество просмотров 3
24.04.2024
Фото:«Москвич»
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