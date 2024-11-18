Автомобили Lada станут быстрее
Директор продуктовых программ и проектов АВТОВАЗа Олег Груненков подтвердил Autonews, что компания продолжит работы по модернизации двигателя объемом 1,8 литра, который устанавливается на модели Vesta и Aura.
Планируется повысить его мощность. Ее нехватка пока не позволяет российским авто на равных конкурировать с рядом других моделей в плане динамики. Так, до «сотни» Lada Aura разгоняется за 12,5 секунды.
Как именно будут модернизировать двигатель, представители компании не уточнили, но подтвердили, что их масштабы будут сопоставимы с созданием нового агрегата. Не исключено, что будет увеличен рабочий объем агрегата.
В 2023 году АВТОВАЗ представил обновленный мотор Lada 1,8 Evo, сейчас его устанавливают на Vesta и Aura. Мощность двигателя осталась прежней, она равна 122 л.с., но была повышена надежность и уменьшился угар масла.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.
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Источник: Autonews