Названы самые надежные машины с дизельным двигателем

Эксперт Трушкова перечислила самые надежные дизельные автомобили

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова перечислила самые надежные машины с дизельным мотором. Она пояснила, что дизельные авто зарекомендовали себя более надежными в эксплуатации. Это следует из данных уникальной базы, собранной специалистами «Рольфа» за последние четыре года.

Genesis GV70

Так, каждую машину, которую проверяют механики, оценивают по более чем ста одинаковым пунктам. Так накапливается объективная информация, вне зависимости от цены или технических характеристик автомобиля.

Общий процент обращений в сервис из-за поломок у дизельных машин составил 16%. Среди моделей лидирует Genesis GV70. Собственники этого автомобиля лишь в 2% случаев обращались в сервисные центры. Далее следует Hyundai Staria (3% обращений в сервис). На третьем месте Genesis GV80 (3% обращений).

Hyundai Staria

На четвертой позиции Audi Q8 (4% обращений), на пятом месте BMW X7 (5% обращений в сервис). Далее следует BMW X2 (6%). Практически такой же показатель у Toyota Fortuner и Hyundai Palisade.

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Источник: Российская газета