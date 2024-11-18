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Названы самые надежные машины с дизельным двигателем

Эксперт Трушкова перечислила самые надежные дизельные автомобили

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова перечислила самые надежные машины с дизельным мотором. Она пояснила, что дизельные авто зарекомендовали себя более надежными в эксплуатации. Это следует из данных уникальной базы, собранной специалистами «Рольфа» за последние четыре года.

Genesis GV70
Genesis GV70
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Так, каждую машину, которую проверяют механики, оценивают по более чем ста одинаковым пунктам. Так накапливается объективная информация, вне зависимости от цены или технических характеристик автомобиля.

Общий процент обращений в сервис из-за поломок у дизельных машин составил 16%. Среди моделей лидирует Genesis GV70. Собственники этого автомобиля лишь в 2% случаев обращались в сервисные центры. Далее следует Hyundai Staria (3% обращений в сервис). На третьем месте Genesis GV80 (3% обращений).

Hyundai Staria
Hyundai Staria

На четвертой позиции Audi Q8 (4% обращений), на пятом месте BMW X7 (5% обращений в сервис). Далее следует BMW X2 (6%). Практически такой же показатель у Toyota Fortuner и Hyundai Palisade.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

Genesis GV70
Hyundai Staria
Genesis GV80
Audi Q8
BMW X7
BMW X2
Toyota Fortuner
Hyundai Palisade
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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-автопроизводители
Количество просмотров 15
18.11.2024 
Фото:Depositphotos | фирмы-автопроизводители
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