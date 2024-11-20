«За рулем» поздравляет работников транспорта с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День работника транспорта

20 ноября в России отмечается День работника транспорта – профессиональный праздник, который был установлен в 2020 году приказом Минтранса РФ.

Этот день объединяет множество узкоспециализированных праздников, посвященных различным областям транспортной отрасли, и стал символом единства всех работников, обеспечивающих движение и доставку товаров и людей по всей стране.

Дата для праздника была выбрана не случайно. 20 ноября связано с важным историческим событием 1809 года, когда император Александр I учредил первое в России государственное управление водными и сухопутными коммуникациями, тем самым заложив основы государственной транспортной системы.

Сегодня в сфере транспорта занято около 4 миллионов человек, и их труд невозможно переоценить. Эти люди обеспечивают бесперебойную работу общественного транспорта, доставку грузов, продуктов, почты, а также жизненно важную поддержку для людей, проживающих в удаленных и труднодоступных районах страны.

Работники всех отраслей – от дорожного хозяйства до авиации – являются теми важными людьми, кто гарантирует бесперебойную работу транспортных артерий страны.

«За рулем» поздравляет работников транспорта и желает им постоянно «держать руку на пульсе», ведь от их работы и знаний во многом зависит слаженная работа и жизнь государства!