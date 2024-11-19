Штраф 20 тысяч рублей за «шумный» автомобиль?! Мнение эксперта

Петр Шкуматов прокомментировал предложение повысить штраф за езду на шумных авто

На сегодняшний день за езду на автомобилях и мотоциклах, превышающих допустимый уровень шума, установлен штраф в размере 500 рублей. В Государственной думе подготовлен законопроект, который предлагает увеличить этот штраф до 20 тысяч рублей для водителей и до 30 тысяч рублей для должностных лиц, которые допустили использование подобных транспортных средств.

По словам эксперта направления «Народный фронт. Аналитика», координатора движения «Синие ведерки», руководителя рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, использование ТС, превышающих допустимый уровень шума, в том числе автомобилей, оборудованных прямоточными глушителями, на сегодняшний день запрещено законодательно.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Если инспекторы ГИБДД останавливают такое транспортное средство и фиксируют превышение уровня шума, то они могут выписать предписание об устранении нарушения или даже запретить эксплуатацию данного автомобиля.

Для устранения проблемы следует оборудовать каждый патрульный автомобиль, помимо алкотестера, устройством для измерения шума. Именно техническое дооснащение патрульных автомобилей по всей стране, особенно в крупных городах – это первоочередная задача.

Для того чтобы составить протокол о нарушении, инспектор обязан прикрепить к этому протоколу результаты измерения уровня шума, а для этого необходим измерительный прибор. Поэтому проводить реформу штрафов за превышение уровня шума следует только после того, как в каждом патрульном автомобиле появится сертифицированный и поверенный измеритель. Сначала оснащение, потом штрафы, но не наоборот.

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