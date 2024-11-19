#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подросткам младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах — готовятся поправки
19 ноября
Подросткам младше 16 лет запретят ездить на электросамокатах — готовятся поправки
Минтранс: в России запретят управление...
Пятилетняя девочка чуть не погибла из-за пьяного водителя в Челябинске
19 ноября
Пятилетняя девочка чуть не погибла из-за пьяного водителя в Челябинске
В Челябинске пьяный водитель едва не угробил в...
Сумма штрафа за нарушение ПДД должна быть соразмерна угрозе от него – Шапарин
19 ноября
Сумма штрафа за нарушение ПДД должна быть соразмерна угрозе от него – Шапарин
Глава НАС Шапарин объяснил, почему штрафы...

Штраф 20 тысяч рублей за «шумный» автомобиль?! Мнение эксперта

Петр Шкуматов прокомментировал предложение повысить штраф за езду на шумных авто

На сегодняшний день за езду на автомобилях и мотоциклах, превышающих допустимый уровень шума, установлен штраф в размере 500 рублей. В Государственной думе подготовлен законопроект, который предлагает увеличить этот штраф до 20 тысяч рублей для водителей и до 30 тысяч рублей для должностных лиц, которые допустили использование подобных транспортных средств.

По словам эксперта направления «Народный фронт. Аналитика», координатора движения «Синие ведерки», руководителя рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, использование ТС, превышающих допустимый уровень шума, в том числе автомобилей, оборудованных прямоточными глушителями, на сегодняшний день запрещено законодательно.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Если инспекторы ГИБДД останавливают такое транспортное средство и фиксируют превышение уровня шума, то они могут выписать предписание об устранении нарушения или даже запретить эксплуатацию данного автомобиля.

Для устранения проблемы следует оборудовать каждый патрульный автомобиль, помимо алкотестера, устройством для измерения шума. Именно техническое дооснащение патрульных автомобилей по всей стране, особенно в крупных городах – это первоочередная задача.

Для того чтобы составить протокол о нарушении, инспектор обязан прикрепить к этому протоколу результаты измерения уровня шума, а для этого необходим измерительный прибор. Поэтому проводить реформу штрафов за превышение уровня шума следует только после того, как в каждом патрульном автомобиле появится сертифицированный и поверенный измеритель. Сначала оснащение, потом штрафы, но не наоборот.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
19.11.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0