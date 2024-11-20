Проверены временем: эти недорогие машины с пробегом доказали свою надежность

Эксперт Ковалев назвал семь надежных недорогих подержанных авто за ₽300 тысяч

В РФ возможно купить надежную б/у машину до 300 тыс. рублей, рассказал автоэксперт компании Expocar Александр Ковалев. По его словам, среди иномарок стоит отметить Audi 80, Ford Focus первого поколения и Renault Logan в возрасте 15-30 лет. Это простые и надежные автомобили, отметил Ковалев.

Renault Logan

Также в бюджете до 300 тыс. рублей стоит рассмотреть такие отечественные модели, как Lada Granta, Kalina, Priora, а также Lada 2114. Это недорогие в обслуживании и простые в эксплуатации машины, рассказал специалист.

Однако Жигули лучше не покупать, поскольку из-за возраста у таких машин могут быть различные неисправности электрики, подвески и отопительной системы, отметил Ковалев.

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Источник: Российская газета