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За отказ от медосвидетельствования и не только: в РФ с нового года вырастут штрафы

Кабмин России планирует одобрить с 2025 года повышение штрафов за нарушение ПДД

Правительство России намерено одобрить поправки, подразумевающие увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

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«Проект поправок одобрен, но текст будет дорабатываться», – цитируют слова источника информагентство.

Согласно проекту поправок, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности вырастет с одной до полутора тысяч рублей. За управление автомобилем в нетрезвом виде или передачу права на управление лицу, находящемуся под воздействием алкоголя, штраф увеличится с 30 до 45 тысяч рублей.

Аналогичные изменения распространят на штраф за отказ от медицинского освидетельствования. Увеличатся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: вилку 500-5000 рублей увеличат до 750-7,5 тыс. рублей. Причем для Москвы и Петербурга планируется утвердить максимальные размеры штрафов.

Вырастут штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за нарушения при движении крупногабаритных транспортных средств.

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Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тысячи рублей до 3,7-7,5 тысячи рублей, а за средний вред – с 10-20 до 15-30 тысяч рублей. Условия оплаты штрафов тоже изменятся: вместо нынешних 50% от суммы в течение 20 дней водители будут платить 75% штрафа в течение 30 дней.

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 27
19.11.2024 
Фото:Depositphotos
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