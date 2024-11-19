За отказ от медосвидетельствования и не только: в РФ с нового года вырастут штрафы

Кабмин России планирует одобрить с 2025 года повышение штрафов за нарушение ПДД

Правительство России намерено одобрить поправки, подразумевающие увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

«Проект поправок одобрен, но текст будет дорабатываться», – цитируют слова источника информагентство.

Согласно проекту поправок, штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности вырастет с одной до полутора тысяч рублей. За управление автомобилем в нетрезвом виде или передачу права на управление лицу, находящемуся под воздействием алкоголя, штраф увеличится с 30 до 45 тысяч рублей.

Аналогичные изменения распространят на штраф за отказ от медицинского освидетельствования. Увеличатся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: вилку 500-5000 рублей увеличат до 750-7,5 тыс. рублей. Причем для Москвы и Петербурга планируется утвердить максимальные размеры штрафов.

Вырастут штрафы за нарушение правил буксировки и перевозки грузов, а также за нарушения при движении крупногабаритных транспортных средств.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тысячи рублей до 3,7-7,5 тысячи рублей, а за средний вред – с 10-20 до 15-30 тысяч рублей. Условия оплаты штрафов тоже изменятся: вместо нынешних 50% от суммы в течение 20 дней водители будут платить 75% штрафа в течение 30 дней.

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Источник: interfax.ru