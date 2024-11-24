Уникальный советский спорткар оказался никому не нужен

Выставленный на продажу спорткар Турбо Сатана за год так и не нашел хозяина

Уникальный спортивный прототип, построенный в СССР в конце 1960 годов, все еще находится в продаже – впервые «За рулем» написал о выставленном на классифайды авто под необычным именем Сатана (также известен как Турбо Сатана) в декабре 2023 года. Найденные нами фотографии однозначно указывают на то, что это не такой же, а именно тот тот самый автомобиль.

Тем более что точно такого же вы точно не найдете – знатоки в курсе, что независимый проект заднеприводного купе с пространственной рамой и стеклопластиковым кузовом сначала носил название ГТЩ («Гран Туризмо Щербининых»), а затем разделился на проекты Юна и собственно Сатана. Считается, что всего было сделано четыре прототипа, отличающихся внешними элементами и матчастью – в основном использовались компоненты ГАЗ и ВАЗ.

Кстати, год назад продавец машины писал, что выставленный экземпляр – единственный, построенный на агрегатах Fiat. Сейчас агрегаты указаны другие: «временно ВАЗ» – 16-клапанным мотор, задний привод, «на условном ходу». Поменялась и цена автомобиля: если раньше она составляла 5 650 000 рублей, то сейчас – всего 3 500 000 рублей (на другой доске объявлений – 3 650 000).

Автор объявления заверяет, что, несмотря на внешний вид, автомобиль не ржавый – неокрашенный стеклопластик кузова и алюминиевая рама в принципе не корродируют. Пробег автомобиля составляет всего 1000 км (цифра условная, год назад указывали 100), а находится уникальное спорткупе в Москве.

Все это выглядит как идеальный проект для автоблогера или экспонат крутой коллекции, и не может такого быть, чтобы об авто не знали те, кто мог бы им заинтересоваться. Однако покупателей все нет. Видимо, просто по-прежнему слишком дорого...

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Источник: Дром