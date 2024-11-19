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Еще один случай наезда на людей спустя всего неделю — в этот раз пострадали дети

В Китае родители и охрана школы поймали водителя, протаранившего детей на авто

Чудовищная трагедия произошла в провинции Хунань в центральной части Китая, там водитель направил автомобиль в толпу людей перед входом в одну из школ, пострадало много детей. Об инциденте написали зарубежные СМИ.

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Все произошло накануне утром, 18 ноября по местному времени, перед входом в начальную школу «Юнъань» района Динчэн города Чандэ.

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Точное число пострадавших пока не сообщается, известно, что водителя белого внедорожника задержали на месте сами родители учеников и сотрудники охраны школы.

О мотивах действия злоумышленника тоже пока нет информации. В медучреждения города госпитализированы несколько человек, информация о погибших уточняется. Это уже второй случай в Китае, когда от преднамеренного наезда автомобиля страдают пешеходы.

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Ранее 11 ноября другой водитель на своей машине наехал на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай китайской южной провинции Гуандун. Тогда погибли 35 человек, еще 43 пострадали. Полиция задержала 62-летнего водителя при попытке скрыться с места преступления, он нанес себе ранение и в настоящее время находится в коме. По предварительной информации следствия, причиной агрессии водителя мог стать раздел имущества после развода с женой. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Источник: thesun.co.uk

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Светлана Тарасенко
Фото:AFP
Количество просмотров 2
19.11.2024 
Фото:AFP
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