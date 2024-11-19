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Дилер объяснил, почему подержанные машины подорожают в январе

«Рольф»: в январе ожидается подорожание автомобилей с пробегом

Директор по продажам автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов высказал мнение, что в январе подержанные авто могут подорожать. Он пояснил, что в декабре цены на машины обычно не снижаются.

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Однако в этом месяце на мировом розничном рынке клиентов всегда ожидает множество скидок и акций. Они есть и в сегменте машин с пробегом.

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Черноусов отметил, что в январе на рынке обычно наблюдается затишье, но цены при этом останутся стабильными, даже, возможно, немного вырастут.

«Это обусловлено умеренными складами, с которыми игроки рынка заходят в 2025 год», – заметил он.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
19.11.2024 
Фото:Depositphotos
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