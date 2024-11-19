Кризис: в одной из стран Восточной Европы массово увольняют сотрудников автозаводов
Автопром Польши находится в глубоком кризисе, автозаводы закрываются, а рабочих массово увольняют. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на главное статистическое управление республики.
Отмечается, что в период с декабря 2023 и до сентября 2024 гг. численность работников в сфере автомобилестроения сократилась с 204 тыс. до 197 тыс. человек. В первом квартале текущего года закрылись фабрики по выпуску автобусов Volvo во Вроцлаве и Scania в Слупске.
В сентябре закрылась фабрика SFC Solutions по производству прокладок для двигателей в городе Пётркув-Трыбунальский – уволили 179 работников предприятия. В ноябре перестала работать фабрика двигателей FCA Powertian в городе Бельско-Бяла – 468 человек лишились работы.
В экспертном сообществе прогнозируют, что вторая волна сокращений ударит по производителям автозапчастей.
«Принцип тут прост: чем меньше машин производится, тем меньшим становится спрос на запчасти», – цитируют СМИ председателя польского Общества дистрибьюторов и производителей запчастей Томаша Бенбена.
Называются две основные причины кризиса польской автомобильной промышленности: во-первых, катастрофическое падение спроса на новые автомобили с бензиновыми двигателями, во-вторых, электрокарам нужно меньшее количество запчастей по сравнению с машинами с ДВС. На долю автомобильной промышленности Польши приходится от 11 до 13% всего промышленного производства страны. Еще 11 лет назад – в 2013 году, Польша занимала 23-е место по числу произведенных автомобилей.
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Источник: rp.pl