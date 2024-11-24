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Угадайте, сколько стоит эта штука?

Шильдик Nissan 1997 года выставили на продажу за десятки тысяч долларов

Если вам кажется, что 3,5 миллиона за алюминиево-пластиковый советский прототип под названием Турбо Сатана – это многовато, загляните на eBay, там найдется и не такое. Например, недавно в продажу попал редкий шильдик Nissan конца 1990-х годов. Продавец из Йокогамы планирует выручить за него... 40 040 долларов! К слову, можете сэкономить, если зайдете на аукцион Yahoo – там тот же значок, как пишет источник, выставлен всего за 4 004 004 йены, то есть примерно за 26 тысяч долларов.

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И все равно немного дороговато за пластиковый шильдик от Ниссана, правда? Но продавец явно знает, чем владеет – это вам не сомнительными «капсулами времени» торговать. Дело в том, что это шильдик с крышки багажника автомобиля R33 Skyline Nismo 400R. Владелец говорит, что когда купил такую машину в 1996-м, он попросил дилера снять шильдик вместе с боковыми эмблемами. Артефакт хранился завернутым в носовой платок и за все годы получил лишь несколько незначительных царапин.

R33 Skyline Nismo 400R – модификация Скайлайна, выпущенная суперлимитированной серией всего в 44 экземпляра. Многие детали от него являются уникальными. Так, крылья, передний бампер, заднее антикрыло, карбоновый капот и двигатель RB-X GT2, развивающий 400 сил вместо 280 «стоковых», попросту неоткуда взять, кроме как снять с другого такого же R33 Skyline Nismo 400R. Все эти детали никогда не продавались отдельно, что делает создание копий весьма затруднительным.

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В 1997 году такой автомобиль стоил 12 000 000 йен, или около 77 748 долларов, что в нынешних ценах соответствует примерно 150 000 долларов – это просто перевод с учетом инфляции и без учета культовости, приобретенной этой модификацией за десятилетия. Впрочем, едва ли вам кто-то продаст такой автомобиль даже за очень большие деньги. В этом свете 40 тысяч долларов за коллекционный шильдик уже не выглядят столь безумными... Или все же выглядят?

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Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
24.11.2024 
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