2 мотора на выбор, японская АКП Aisin, богатое оснащение — дебют новинки в декабре

На рынок России в декабре выйдет обновленный лифтбек FAW B70 в трех комплектациях

Китайский автоконцерн FAW выведет в декабре текущего года на рынок России обновленную версию лифтбека Bestune B70. О предстоящем старте продаж рассказали в пресс-службе марки.

FAW Bestune B70

Российским автовладельцам предложат сразу три комплектации новинки и два силовых агрегата на выбор. Младший в линейке турбомотор объемом 1.5 л развивает мощность 160 л.с., он сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Второй, мощный двигатель объемом 2.0 л выдает 217 «лошадей», в паре с ним работает 6-ступенчатый гидромеханический автомат японской марки Aisin.

Интерьер FAW Bestune B70

В списке оснащения заявлены: медиасистема с 12-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, светодиодные фары и задние фонари. Есть также панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка, бесключевой доступ. Кроме того, у обновленного B70 есть система распознавания дорожных знаков. О цене новинки представительство FAW объявит накануне старта продаж.

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Источник: gazeta.ru