2 мотора на выбор, японская АКП Aisin, богатое оснащение — дебют новинки в декабре

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На рынок России в декабре выйдет обновленный лифтбек FAW B70 в трех комплектациях

Китайский автоконцерн FAW выведет в декабре текущего года на рынок России обновленную версию лифтбека Bestune B70. О предстоящем старте продаж рассказали в пресс-службе марки.

FAW Bestune B70
FAW Bestune B70
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Российским автовладельцам предложат сразу три комплектации новинки и два силовых агрегата на выбор. Младший в линейке турбомотор объемом 1.5 л развивает мощность 160 л.с., он сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Второй, мощный двигатель объемом 2.0 л выдает 217 «лошадей», в паре с ним работает 6-ступенчатый гидромеханический автомат японской марки Aisin.

Интерьер FAW Bestune B70
Интерьер FAW Bestune B70

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В списке оснащения заявлены: медиасистема с 12-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, светодиодные фары и задние фонари. Есть также панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка, бесключевой доступ. Кроме того, у обновленного B70 есть система распознавания дорожных знаков. О цене новинки представительство FAW объявит накануне старта продаж.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:FAW
Количество просмотров 19
19.11.2024 
Фото:FAW
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