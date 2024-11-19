625 л.с., полный привод, АКП: заряженный немецкий купе-кроссовер вернулся в РФ
Дилер привез в Россию новый немецкий заряженный купе-кроссовер BMW X6 M в спецверсии Competition по параллельным каналам за 26 950 000 руб. Продается модификация с бензиновым мотором объемом 4,4 литра, мощностью 625 л. с., работающим в паре с АКП. Привод полный.
У автомобиля есть все основные системы помощи водителю, а также шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.
На момент начала продаж в 2020 году купе-кроссовер стоил 13 990 000 руб. То есть, теперь стоимость автомобиля, ввезенного по параллельным каналам, выросла почти вдвое.
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Источник: Autonews