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625 л.с., полный привод, АКП: заряженный немецкий купе-кроссовер вернулся в РФ

В России появился в продаже новый BMW X6 M Competition за 27 млн рублей

Дилер привез в Россию новый немецкий заряженный купе-кроссовер BMW X6 M в спецверсии Competition по параллельным каналам за 26 950 000 руб. Продается модификация с бензиновым мотором объемом 4,4 литра, мощностью 625 л. с., работающим в паре с АКП. Привод полный.

BMW X6 M Competition
BMW X6 M Competition
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У автомобиля есть все основные системы помощи водителю, а также шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

На момент начала продаж в 2020 году купе-кроссовер стоил 13 990 000 руб. То есть, теперь стоимость автомобиля, ввезенного по параллельным каналам, выросла почти вдвое.

Интерьер BMW X6 M Competition
Интерьер BMW X6 M Competition

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 12
19.11.2024 
Фото:BMW
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