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Пятилетняя девочка чуть не погибла из-за пьяного водителя в Челябинске

В Челябинске пьяный водитель едва не угробил в аварии собственную дочь

В Челябинске в 01:10 ночи на улице 50 лет ВЛКСМ произошло ДТП. 33-летний водитель Volkswagen Polo, будучи пьяным, не справился с управлением и наехал на несколько препятствий, среди которых были бордюрный камень, дорожные знаки, водоналивное ограждение и дерево.

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В результате инцидента пострадала пятилетняя девочка, которая была на заднем сиденье без детского кресла и не была пристегнута. Ее госпитализировали. Сам водитель практически не пострадал.

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Источник: Госавтоинспекция Челябинска

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 49
19.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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