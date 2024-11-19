Пятилетняя девочка чуть не погибла из-за пьяного водителя в Челябинске

В Челябинске пьяный водитель едва не угробил в аварии собственную дочь

В Челябинске в 01:10 ночи на улице 50 лет ВЛКСМ произошло ДТП. 33-летний водитель Volkswagen Polo, будучи пьяным, не справился с управлением и наехал на несколько препятствий, среди которых были бордюрный камень, дорожные знаки, водоналивное ограждение и дерево.

В результате инцидента пострадала пятилетняя девочка, которая была на заднем сиденье без детского кресла и не была пристегнута. Ее госпитализировали. Сам водитель практически не пострадал.

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Источник: Госавтоинспекция Челябинска