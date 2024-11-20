На АВТОВАЗе рассказали, когда поднимут цены

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Соколов: индексация цен на Lada возможна из-за роста ставки ЦБ и курса рубля

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов не исключил возможности индексации цен на автомобили Lada в 2025 году. Он отметил, что одним из факторов, который может повлиять на цены, является рост ключевой ставки Центробанка и укрепление курса рубля.

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Соколов подчеркнул, что, как промышленное предприятие, компания уверенно заявляет, что процентная ставка, которая основывается на ключевой ставке, является важным фактором роста себестоимости продукции. Это, по его словам, станет основным элементом индексации цен или даже их роста в следующем году.

Он также отметил, что несмотря на то, что цены сдерживаются рыночными условиями, влияние экономических факторов остается значительным. Вторым фактором, который оказывает влияние на возможный рост цен, является продолжающийся рост курса доллара по отношению к рублю.

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Глава АВТОВАЗа также напомнил, что с ноября 2023 года индексация средних цен на автомобили Lada составила 4,3%. Таким образом, более года компания придерживается динамики индексации цен, которая явно ниже уровня инфляции. В этом, по словам Соколова, большую роль играют поставщики, так как, если бы они постоянно повышали цены на свои компоненты, компания также была бы вынуждена увеличивать стоимость автомобилей.

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Источник: ТАСС

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Фото:Софья Сандурская/ТАСС
Количество просмотров 17
20.11.2024 
Фото:Софья Сандурская/ТАСС
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