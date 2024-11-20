Сломалась установка, выпускавшая 25% бензина завода «Лукойл»

Reuters: НПЗ «ЛУКОЙЛа» частично остановлен из-за поломки установки крекинга

Расположенный под Нижним Новгородом НПЗ «Лукойл» был частично остановлен, со ссылкой на данные Reuters сообщил источник во вторник 19 ноября. В качестве причины указывается поломка установки крекинга КК-1. Указывается также, что пока неизвестно, сколько времени может потребовать ремонт.

Установка крекинга КК-1 имеет мощность 5,710 тонн сырья в сутки, что позволяет заводу Лукойла «Нижегороднефтеоргсинтез» выпускать примерно 25% всего автомобильного бензина – это 1,2 млн тонн в год. КК-1 – одна из двух имеющихся на предприятии установок.

Неделю назад, 13 ноября на портале «Нижний Новгород Онлайн» появилась заметка о том, что на вышеуказанной установке произошел локальный пожар.

Завод «Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год... В Телеграм-канале главного редактора «За рулем» Максима Кадакова заметка об остановке НПЗ вышла под заголовком «Бензин дешеветь не будет».

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Источник: Коммерсант, Максим Кадаков