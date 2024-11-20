У россиян появится возможность оформлять ДТП через Госуслуги

Госдума в первом чтении одобрила оформление ДТП через Госуслуги

ГД РФ одобрила в первом чтении проект закона об оформлении ДТП через портал «Госуслуги». Прямая трансляция велась на сайте Госдумы.

Уточняется, что оформление будет возможно только при наличии полиса ОСАГО у всех участников. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Пока аварию можно оформить без участия инспекторов двумя способами: заполнив бумажный бланк в приложении «ДТП. Европротокол» или электронное извещение в мобильном приложении «Помощник ОСАГО».

Оформить ДТП в электронном виде можно даже если есть разногласия у участников инцидента. При этом у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на Госуслугах, откуда необходимые документы поступают автоматически. Сама авария оформляется через сторонние приложения.

Согласно новой инициативе, на Госуслугах будет создан отдельный раздел для оформления ДТП.

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