Названы самые популярные автомобили в России среди ушедших брендов

«Рольф» перечислил 12 самых востребованных авто марок, ушедших с российского рынка

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов перечислил самые популярные новые машины в России среди ушедших марок. Сейчас их ввозят в страну по схеме параллельного импорта, что привело к падению продаж из-за усложнения логистики и роста цен. Но спрос на эти машины все равно есть, пояснил Иванов.

Hyundai Tucson

Он сообщил, что лидером по спросу является Hyundai Tucson. Далее следуют Kia Sportage и Mazda CX-5. Замыкают топ-5 Mitsubishi Outlander XL и седан Mazda 6.

Skoda Kodiaq

На шестой строчке располагается Skoda Kodiaq, далее следуют два кроссовера BMW – X5 и X7. Девятое место занял люксовый внедорожник Range Rover, десятое – Skoda Octavia. Также в России популярны большие американские внедорожники Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Tahoe.

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Источник: Газета.Ru