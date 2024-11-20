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Названы самые популярные автомобили в России среди ушедших брендов

«Рольф» перечислил 12 самых востребованных авто марок, ушедших с российского рынка

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов перечислил самые популярные новые машины в России среди ушедших марок. Сейчас их ввозят в страну по схеме параллельного импорта, что привело к падению продаж из-за усложнения логистики и роста цен. Но спрос на эти машины все равно есть, пояснил Иванов.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он сообщил, что лидером по спросу является Hyundai Tucson. Далее следуют Kia Sportage и Mazda CX-5. Замыкают топ-5 Mitsubishi Outlander XL и седан Mazda 6.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

На шестой строчке располагается Skoda Kodiaq, далее следуют два кроссовера BMW – X5 и X7. Девятое место занял люксовый внедорожник Range Rover, десятое – Skoda Octavia. Также в России популярны большие американские внедорожники Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Tahoe.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Hyundai | Skoda
Количество просмотров 32
20.11.2024 
Фото:Depositphotos | Hyundai | Skoda
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