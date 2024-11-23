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Прикинулись квадроберами, чтобы обчистить страховую. Но жадность их сгубила

Мошенники переодевались в медведей и били автомобили, чтобы получить страховку

Медведи, рыскающие по домам и мусорным бакам в поисках еды, давно стали проблемой для Калифорнии – от озера Тахо в Сьерра-Неваде до предгорий Лос-Анджелеса. Однако недавно в штате произошел случай, который оказался не таким уж типичным.

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Группа мошенников, переодевшись в костюмы медведей, решила подать ложные иски в страховые компании, утверждая, что животные повредили их автомобили. Инцидент привлек внимание страховщиков, когда на видеозаписях, снятых камерами, они заметили странное поведение «медведей», забирающихся в роскошные автомобили. Это выглядело подозрительно.

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В результате операции под кодовым названием «Медвежий коготь» Департамент страхования Калифорнии сообщил, что в среду были арестованы четыре жителя Лос-Анджелеса. Их обвиняют в мошенничестве с тремя страховыми компаниями на сумму около 142 000 долларов. Мошенники утверждали, что медведи нанесли ущерб их автомобилям.

Для подтверждения своих требований они предоставили страховщикам видеозаписи, на которых якобы медведь «гуляет» внутри автомобилей Rolls-Royce и двух Mercedes-Benz. На снимках были видны царапины на сиденьях и дверях.

Однако компания, просмотрев видео с Rolls-Royce, заподозрила неладное.

Все стало ясно, когда детективы обнаружили еще два похожих иска в разных страховых компаниях на четыре других автомобиля.

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Департамент поручил биологу из Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии проанализировать записи. Эксперт пришел к выводу, что на видео точно не медведь, а человек в костюме.

После этого был получен ордер на обыск, и в доме подозреваемых действительно нашли костюм медведя.

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Источник: apnews.com

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Алексеева Елена
Фото:Калифорнийский департамент страхования
Количество просмотров 77
23.11.2024 
Фото:Калифорнийский департамент страхования
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