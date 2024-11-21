Автовладельцы выбрали лучших – названы финалисты премии «Автомобиль года»

Россияне назвали отечественную Lada самым любимым брендом 2024 года

Накануне в Москве подвели итоги 24-й ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Голосование длилось с 8 апреля по 31 октября текущего года, всего было 23 номинации.

В категории «городские автомобили» победила модель Kia Picanto, в малом классе – Lada Vesta, в малом среднем – Solaris KRS, в среднем классе – Москвич 6. В бизнес-классе лучшей стал Kia K5, в представительском классе – Hongqi H9, в представительском классе «люкс» – Aurus Senat. Лучшим купе признан Porsche 911 Carrera, а лучшим купе «люкс» – Bentley Continental GT Speed.

Lada Vesta

Среди грантуреров победил Changan UNI–V, среди кабриолетов и родстеров Porsche 911 Carrera Cabriolet, в номинации лучшего среди кабриолетов и родстеров «люкс» победу одержал Bentley Continental GT Speed Convertible. Лучшим универсалом повышенной проходимости признан Subaru Outback.

Omoda C5 стала лидером среди компактных внедорожников, в категории легких внедорожников победил Kia Sportage, среди средних внедорожников – Chery Tiggo 8 Pro Max, а среди тяжелых вседорожников – GAC GS8.

В классе «пикапы» лидером стала модель Foton Tunland G7, в классе «компактвэны» лучшим признан Forthing Yacht, а в классе «минивэны» – Kia Carnival. Лучшим из мини-фургонов россияне признали отечественную Lada Largus Van, а среди легких фургонов – Foton Toano, «Газель NN» названа лучшей среди фургонов.

В категории гибридов и электромобилей в классе «городские автомобили» лучшим признан Fiat 500, в малом классе – ORA 03, в малом среднем классе – Evolute i-Pro, в среднем – Dongfeng Shine Max.

В бизнес-классе лидером назван Zeekr 007, в представительском – Voyah Passion, в представительском классе «люкс» – Aurus Senat. Среди купе лучшим признан Audi A5 Coupe / RS5 Coupe, среди купе «люкс» – Avatr 12, а лучшим грантурером – Porsche Taycan.

Hongqi H9

Ferrari SF90 Spider назван лучшим среди кабриолетов и родстеров «люкс» в категории гибридов и электромобилей, Москвич 3e лидирует среди компактных внедорожников, среди легких внедорожников лучшей признана Chery Tiggo 7 Pro Plug-IN Hybrid, а среди средних – Voyan Free, среди тяжелых первое место у Aito Seres M7. В классе «минивэн» лучшим назван Voyah Dream.

В специальной номинации любимым автобрендом в массовом сегменте безоговорочно признана Lada, а в премиальном – Exeed. Лучшей новинкой года в массовом сегменте стал Jaecoo J8, а в премиальном Exeed VX. Tank 300 назван лучшим рамным внедорожником.

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Источник: tass.ru